البث الحي
منوعات

جولة مفاوضات جديدة بشأن اليمن 14 يناير المقبل

20/12/2015

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الجولة القادمة من المفاوضات بشأن اليمن ستعقد في 14 يناير المقبل.

وأضاف ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي بختام مفاوضات الأطراف اليمنية بمدينة برن السويسرية، أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي السلمي الذي يضمن حقوق كل اليمنيين، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدما ملحوظا لكنه ليس كافيا، على حد قوله، داعيا جميع الأطراف للمضي قدما للوصول إلى بر السلام في اليمن.

وأوضح ولد الشيخ أنه تم وضع إطار عمل استراتيجي من أجل اتفاق يمكن تحقيقه بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وطالب المبعوث الأممي باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن موضحا أن هدف المفاوضات هو الوصول لوقف شامل، كما طالب أيضا بالاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية مشددا على تمسكه برفع الحصار على كافة المناطق، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)