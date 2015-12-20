جولة مفاوضات جديدة بشأن اليمن 14 يناير المقبل

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الجولة القادمة من المفاوضات بشأن اليمن ستعقد في 14 يناير المقبل.

وأضاف ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي بختام مفاوضات الأطراف اليمنية بمدينة برن السويسرية، أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي السلمي الذي يضمن حقوق كل اليمنيين، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدما ملحوظا لكنه ليس كافيا، على حد قوله، داعيا جميع الأطراف للمضي قدما للوصول إلى بر السلام في اليمن.

وأوضح ولد الشيخ أنه تم وضع إطار عمل استراتيجي من أجل اتفاق يمكن تحقيقه بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وطالب المبعوث الأممي باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن موضحا أن هدف المفاوضات هو الوصول لوقف شامل، كما طالب أيضا بالاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية مشددا على تمسكه برفع الحصار على كافة المناطق، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن.