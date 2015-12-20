تعرف على أبرز حدث في 2015 لدى جمهور "الجزيرة مباشر"

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ما هو أبرز حدث لعام 2015 من وجهة نظرك؟ سؤال طرحته "الجزيرة مباشر" على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوبل بتفاعل كبير من الجمهور.

وطغى الشأن السياسي على إجابات الجمهور بسبب ما يحدث في سوريا واليمن والعراق، وكذلك تنامي نشاط تنظيم الدولة والتدخل الروسي في المنطقة، فكتب صادني الرغدود:" ظهور تنظيم الدولة بكل قوة وخبث ولؤم على العالم بشكل عام والتحالف السعودي في قوة الحزم والحسم والتدخل الروسي في الشرق الأوسط".

واعتبر علاء محمد أن أبرز حدث في عام 2015 هو ما اعتبره "الخيانات العظمى على أهل السنة وتكالب الأمم على سوريا وفلسطين".

أمّا عادل أبو السعود فكتب:" الحم دلله على كل حال وفى جميع الأحوال عام مضى ولن يرجع، وعام مقبل فاشحذوا له الهمم، وكل عام وأنتم جميعا بخير، أتم الله نصره للمسلمين على أعدائه وقوى الشر العالمية".

وكتب سامي السيد:" لم يحصل شيء جديد , أمتنا نائمة , وشعوبنا بين راقصين وراقصات , وممانعين وممانعات".

وكتب ما أطلق على حسابه اسم "فيفا مدريد" :" كالعادة قتل ودمار وسلب وسبي وهتك أعراض الأمة".

وقال محمد شعولا :" باختصار تميزت سنة 2015 بالحرب مشتعلة هنا وهناك الله يجعل الخير في سنة 2016″.

أمّا "الخبير خورشيد" فكتب يقول:" أبرز حدث في 2015 مدخلشي جيبي جنيه في السنه دي".

وكتب حاتم نصار:" على الصعيد الشخصي موت أحد الأصدقاء و على الصعيد السياسي فانتفاضة السكاكين".

وكتب "عمار كوكه": التحالف العربي في اليمن لدك أتباع الحوثي صنيعة إيران".

واعتبر أسامة السعيد حادثة مقتل 13 فردا من جماعة الإخوان المسلمين في شقة بمدينة السادس من أكتوبر أبرز حدث خلال عام 2015.

كذلك اعتبر عدد من الجمهور غرق الطفل السوري إيلان كردي ونشر صورته غارقا من أبرز أحداث العام فيما اعتبر آخرون تفجيرات باريس من أبرز الأحداث.