برنامج تلفزيوني ألماني بالعربية لدمج المهاجرين

يثير برنامج حواري تلفزيوني يستهدف اللاجئين في ألمانيا يُبث باللغتين العربية والألمانية ضجة في أوساط المشاهدين من العرب والألمان.

فألمانيا تجتهد لتلبية احتياجات ما يزيد على مليون شخص يطلبون اللجوء السياسي بها هذا العام وتعتبر اندماج المهاجرين موضوعا هاما في الدولة التي يخشى البعض فيها من أن تدفق مهاجرين أغلبهم من المسلمين يمكن أن يُقَوض ثقافة البلاد.

وبُث برنامج "مرحبا" ومدته 40 دقيقة لأول مرة يوم الخميس (17 ديسمبر كانون الأول) بالعربية والألمانية على قناة ان.تي.في التلفزيونية الخاصة ومقدمه هو الألماني قسطنطين شرايبر الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة.

وصُرح للبرنامج بعد أن حققت نسخة مصغرة منه مدتها خمس دقائق شعبية كبيرة عند بثها على الانترنت في سبتمبر الماضي. وقال شرايبر "كان لبرنامج مرحبا بكم في ألمانيا نجاح كبير بالنسبة لقناتي. كان عندنا كتير من المهاجرين العرب بالشرق الأوسط وبألمانيا بالحقيقة. وعشان هيك قررنا أن يُبث البرنامج كبرنامج حواري كامل لمدة 40 دقيقة على شاشتنا."

وصعدت قضية الاندماج لتتصدر مع تدفق اللاجئين على ألمانيا في الآونة الأخيرة. وهذه القضية واحدة من أهم القضايا التي يناقشها برنامج "مرحبا".

ومن بين الموضوعات التي يناقشها البرنامج أيضا القواعد المختلفة والتقاليد في ألمانيا التي يُتوقع أن يلتزم بها اللاجئون. من بين تلك القواعد عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات واحترام إشارات المرور الخاصة بالمشاة وعدم عبور المشاة للطريق عندما تكون الإشارة حمراء.

ومن بين النصائح أيضا: ألا تتصلوا هاتفيا بألمان أو ترسلوا لهم رسائل نصية في المساء لأن ذلك يزعجهم على الأرجح حيث يتعين أن يرتاحوا بعد يوم مجهد في العمل.

وتعد حرية الأديان وحرية التعبير وحرية التجمع من بين الموضوعات الأساسية التي تتضمنها القوانين والحقوق الرئيسية في البلاد. لكن بعض القضايا يثبت أنها أكثر إثارة للجدل من غيرها.

يشار إلى أن عدد المسلمين في ألمانيا يقدر بنحو أربعة ملايين مسلم يمثلون نحو خمسة في المئة من سكان البلاد. من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين تركي قدموا الى ألمانيا في الستينات والسبعينات في إطار برنامج "العمال الضيوف" ذوي المهارات المتدنية.