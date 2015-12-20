برشلونة يحرز مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه

أحرز برشلونة الإسباني بطل أوروبا لقب بطولة العالم للأندية في كرة القدم في اليابان، بفوزه على ريفر بلايت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية 3- صفر على ملعب هيروشيما الدولي في المباراة النهائية.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول بحلول الدقيقة 36 من الشوط الأول ليضيف بعدها هداف البطولة الأوروغوياني لويس سواريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (49 و68) . ليرفع رصيده إلى 24 هدفاً في 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهذا هو اللقب الثالث لبرشلونة في البطولة مسجلا رقما قياسيا بعد عامي 2009 على حساب إستوديانتيس الأرجنتيني (2-1 بعد التمديد و2011 على حساب سانتوس البرازيلي (4-صفر)..

ويعتبر هذا اللقب هو اللقب الخامس لبرشلونة هذا العام بعد رباعيته في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية.

في المقابل، فشل ريفر بلايت، بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية الذي تخطى سانفريتشي هيروشيما الياباني بصعوبة في نصف النهائي (1-صفر)، في أن يصبح أول فريق أرجنتيني يرفع الكأس بعد ثلاثي البرازيل كورينثيانز (2000 و2012) وساو باولو (2005) وإنترناسيونالي (2006).

وسبق لريفر بلايت أن توج بلقب المسابقة بنظامها القديم، عام 1986 على حساب ستيوا بوخارست الروماني، وكان يأمل أن يضيف اللقب بالنظام الجديد من أجل إكمال عامه الرائع بقيادة مدربه ولاعبه السابق مارسيلو غاياردو الذي قاده لإحراز كأس ليبرتادوريس وكأس أميركا الجنوبية وكأس السوبر الأمريكية الجنوبية.