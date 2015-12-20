بالفيديو: لحظة الإفراج عن إسراء الطويل من السجن بمصر

أخلت السلطات المصرية سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل بعد 7 شهور من الاعتقال، وذلك على ذمة القضية، فيما بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الأولى للإفراج عنها من قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة قد قضت أمس بإخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل على ذمة التحقيقات، بعد أكثر من 200 يوم قضتها على ذمة الحبس الاحتياطي.

وبررت هيئة المحكمة قرارها بالإفراج عن إسراء الطويل لظروفها الصحية، حيث تعاني من شبه إعاقة حركية بسبب إصابتها خلال تغطية تظاهرات النشطاء خلال فعاليات الثورة.

وشمل القرار "تدابير احترازية" اتخذتها المحكمة، تتمثل في عدم مغادرة منزلها إلا بإذن الشرطة لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة، والحضور إلى قسم بولاق مرة أسبوعيا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسراء الطويل منذ ما يقرب من 7 أشهر، بعد أسابيع من اختفائها قسريا، ووجهت لها النيابة تهمة التخطيط لاغتيال مسئولين مصريين، ونشر الشائعات لتكدير السلم والأمن العام والتحريض على تنفيذ عمليات عنف ضد القضاة وأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة وضد المنشآت العامة والحيوية، والانتماء لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ القبض عليها جدد القضاء المصري حبس إسراء الطويل عدة مرات، كانت آخرها تجديد حبسها 45 يوما في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

