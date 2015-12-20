المرزوقي يعلن تأسيس حزبه الجديد "تونس الإرادة"

أعلن الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، تأسيس حزبه الجديد "تونس الإرادة" معلنا أسماء الهيئة التنفيذية للحزب الجديد.

وقال المرزوقي خلال مؤتمر جماهيري بالعاصمة تونس إن الهيئة السياسية هي النواة الأولى التي سيبنى عليها الحراك, مضيفا أن "الجماهير التي نادت" جيناكم بلا فلوس" هي من أعطتني فكرة شعب المواطنين"، مؤكدا على أن تونس سيحكمها الدستور ولن يحكمها الدستوريون.

وأضاف الرئيس التونسي السابق أن بلاده لـم تنه مرحلتهـا الانتقاليـة وما زالت تتخبط في عدد من الأزمات وقد آن الأوان لنقوم بدورنا كمعارضة ديمقراطية، على حد قوله.

وأوضح المرزوقي قائلا :" كنا وما زلنا مع مصالحة تاريخية مع التونسيين لكن مفهوم الائتلاف الحاكم للمصالحة يبدو مختلفا، و كان لنا شرف إعداد خطة وطنية لمكافحة الإرهاب لكنها تركت جانبا ". مشيرا إلى أن التطبيع مع الفساد هو تدمير للروح المعنوية المطلوبة لاقتصاد سليم منوها إلى أن القوانين تفرض حاليا بالأغلبية العددية وهوما رفضناه عندما كنا في الحكم.