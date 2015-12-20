الزمالك ينسحب من الدوري المصري بعد ثلاثية الجيش

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "مرتضى منصور" عدم استكمال الفريق لمسابقة الدوري المصري اعتراضا على القرارات التحكيمية في مباراته ضد طلائع الجيش بالجولة التاسعة من الدوري العام المصري التي جرت اليوم الأحد.

وقال مرتضى منصور في بيان أصدره المركز الإعلامي أثناء مباراة الزمالك وطلائع الجيش: "قررنا عدم استكمال الدوري المصري بسبب القرارات التحكيمية الظالمة خلال المباراة اعتراضا على الحكم محمود البنا".

وأضاف منصور "اعترض الزمالك على تعيين محمود البنا لكن تم الإصرار عليه ويبدو أن هناك هدف من أجل عرقلة مسيرة النادي بعد خسارة المنافس في المباراة الأخيرة".

واحتسب حكم المباراة محمود البنا حكم ركلتي جزاء ضد الزمالك وطرد علي جبر مدافع الفريق ، وانتهت منذ قليل أحداث المباراة بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل لطلائع الجيش لاعبه محمد أشرف عبر ركلة جزاء ليضيف بعدها اللاعب إسلام كمال النتيجة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ليعزز بعدها أوسو كونان النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 55.

بينما سجل للزمالك لاعبه محمود كهربا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 35، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة خسر الزمالك للمرة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم، ليحتل الترتيب السادس بـ13 نقطة، فيما ارتقى الجيش للمركز العاشر برصيد تسع نقاط.