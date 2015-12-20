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التعاون الإسلامي: حرية التعبير ليست للمساس بالأديان

20/12/2015
  الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي  إياد مدني _ أرشيف

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني أن حرية الإعلام أمر مهم باعتباره يعبر عن نبض المواطن وانشغالاته؛ لكن أن تتحول حرية التعبير إلى المساس بالأديان  ورموزها، فالأمرغير مقبول، على حد قوله.

جاء ذلك خلال كلمة لمدني (السبت) في الجلسة  الختامية للمنتدى الإعلامي الخاص بالقارة الأفريقية الذي نظمته  كل من وزارة  الاتصال المغربية ومنظمة التعاون الإسلامي على مدى ثلاثة أيام، بمدينة مراكش المغربية. 

وأشار مدني إلى أن تفسير حرية التعبير  لا يمكن أن تترجم بأنها حق من حقوق الإنسان ما دامت تدعو إلى الكراهية  بسبب الدين أو اللون أو العرق، موضحًا أن الدول الإسلامية لا يمكنها أن  تقبل بالمس بقيمها الإسلامية.

وأضاف أن الإعلام اليوم وخاصة في القارة الأفريقية يحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية والبيئة القانونية والموارد  البشرية المؤهلة، لافتاً إلى عمل المنظمة على توفير هذه العوامل، وإيجاد  البيئة التنظيمية ليضطلع الإعلام  بدوره دون المساس بقيم الشعوب  والمجتمعات.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن المنظمة بصدد العمل  على إطلاق قناة فضائية يمكن متابعتها عبر الإنترنت، حيث سيكون الحيز  المخصص لأفريقيا بها هام وموسع.

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