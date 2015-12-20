البث الحي
منوعات

اتفق مع زوجتك على المشاركة بأعمال المنزل تجنبا للمشاكل!

20/12/2015

ناقش برنامج "ساعة صباح " على شاشة الجزيرة مباشر أهمية مشاركة الزوج لزوجته في أعمال المنزل،  في ظل نظرة بعض المجتمعات بسخرية إلى هذا العمل.

وقالت الدكتورة مرفت سعيد استشاري أسرية في قطر، إن مشاركة  الزوج للزوجة يساعد على دفء وتوثيق العلاقة بينهما, مشيرة إلى أنه يجب الاتفاق بين الزوجين على تقسيم المهام  بينهما في المنزل بعد رغبة الزوج في ذلك على أن تعمل الزوجة أربعة أشياء والزوج شيئين فقط .

 وأضافت، أن نظرة المجتمع  الساخرة  لمساعدة الزوج للزوجة  تحبط من عزيمته على هذا العمل , لافتة إلى أن هناك ما يعرف بقانون "المقايضة " بين الزوجين لجذب العلاقة بينهما.

وأوضحت أنه من أهم لغات الحب بين الزوجين، التشجيع وتبادل الهدايا والتواصل البدني، مشيرة إلى أن أكبر نسبة مشاكل  تحدث بين الزوجين المشتغلين  بسبب ضغوط العمل .

ونصحت الاستشارية الأسرية  كل زوج بمعرفة ماهي اللغة المناسبة  لحدوث تفاهم بين زوجته تجنبا للمشاكل الأسرية.

بدوره، قال الشيخ هلال مبروك، أحد علماء الأزهر الشريف خلال مكالمة هاتفية، إن مشاركة الرجل زوجته في أعمال المطبخ هي رحمة ومودة بالزوجة، ولا يتعارض ذلك مع الدين الإسلامي، على حد قوله.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)