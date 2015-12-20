اتفق مع زوجتك على المشاركة بأعمال المنزل تجنبا للمشاكل!

ناقش برنامج "ساعة صباح " على شاشة الجزيرة مباشر أهمية مشاركة الزوج لزوجته في أعمال المنزل، في ظل نظرة بعض المجتمعات بسخرية إلى هذا العمل.

وقالت الدكتورة مرفت سعيد استشاري أسرية في قطر، إن مشاركة الزوج للزوجة يساعد على دفء وتوثيق العلاقة بينهما, مشيرة إلى أنه يجب الاتفاق بين الزوجين على تقسيم المهام بينهما في المنزل بعد رغبة الزوج في ذلك على أن تعمل الزوجة أربعة أشياء والزوج شيئين فقط .

وأضافت، أن نظرة المجتمع الساخرة لمساعدة الزوج للزوجة تحبط من عزيمته على هذا العمل , لافتة إلى أن هناك ما يعرف بقانون "المقايضة " بين الزوجين لجذب العلاقة بينهما.

وأوضحت أنه من أهم لغات الحب بين الزوجين، التشجيع وتبادل الهدايا والتواصل البدني، مشيرة إلى أن أكبر نسبة مشاكل تحدث بين الزوجين المشتغلين بسبب ضغوط العمل .

ونصحت الاستشارية الأسرية كل زوج بمعرفة ماهي اللغة المناسبة لحدوث تفاهم بين زوجته تجنبا للمشاكل الأسرية.

بدوره، قال الشيخ هلال مبروك، أحد علماء الأزهر الشريف خلال مكالمة هاتفية، إن مشاركة الرجل زوجته في أعمال المطبخ هي رحمة ومودة بالزوجة، ولا يتعارض ذلك مع الدين الإسلامي، على حد قوله.