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إنتاج "البيض" و"أرضنا العطشانة" في حلقة جديدة لـ"جوتيوب"

20/12/2015

أنتج الفنان المصري الساخر يوسف حسين "جوتيوب" حلقة جديدة من برنامجه "نشرة السابعة ظهرا".

وتناولت الحلقة تعليقات "جو" على  أخبار وتصريحات مسؤولين وشخصيات عامة أثارت جدلا في مصر خلال الفترة الماضية، منها تصريح العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبي، الدكتور أحمد المفتي، بأن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا لا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة.

كما تناولت الحلقة تصريحات الإعلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر "توفيق عكاشة" بأنه يمتلك أفكار جديدة لتحسين الاقتصاد ومساعدة الشباب منها إنشاء مصانع لإنتاج "البيض"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناولت الحلقة عدة تصريحات أخرى مثيرة للجدل.

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