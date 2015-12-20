إغلاق المدارس في طهران الأحد بسبب تلوث الجو

ارتفاع درجة تلوث الجو في طهران/أرشيفية

قال مسؤولون إنه سيتم إغلاق المدارس في أنحاء طهران الأحد وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم بسبب الارتفاع الشديد في نسبة التلوث في الهواء.

ونقلت وكالة مهر عن مسؤول التعليم بالمدينة اسفنديار شهرباند قوله إن "كل المؤسسات التعليمية في مدينة طهران وفي بعض المدن في الإقليم ستغلق يوم الأحد بسبب تلوث الهواء."

وتعد المركبات العتيقة وعدم تطبيق اللوائح الخاصة بالانبعاثات العوامل الرئيسية للتلوث في المدن الإيرانية. ويقول مسؤولون إن آلاف الأشخاص توفوا بسبب أمراض في الجهاز التنفسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المسؤولون في الصين "تحذيرا أحمر" وهو أعلى درجات التحذير للاستعداد لموجة من الضباب الدخاني الخانق بعد أسبوع من توصل نحو 200 دولة إلى اتفاق تاريخي لمكافحة التغير المناخي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خسرو صادق نيت المسؤول بقطاع الصحة قوله إن أهم مصادر تلوث الهواء في طهران هي الدراجات النارية والسيارات العتيقة.

وتعد طهران المكتظة التي لا يقل عدد سكانها عن 12 مليون نسمة أشد المدن تأثرا حيث أن جبال البرز تشكل حوضا يمنع الرياح من تطهير الهواء في أجوائها.

وتشتد حدة التلوث في الشتاء حيث يحول الهواء البارد دون ارتفاع الضباب الدخاني إلى طبقات الجو العليا.

وقبل ثلاثة أعوام قال مسؤولون إن الضباب الدخاني تسبب في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص في البلاد. وتعهدت حكومة الرئيس حسن روحاني منذ ذلك الحين بمعالجة مشكلة التلوث واتخذت إجراءات مثل تحويل المركبات إلى استخدام وقود أكثر نقاء.

وأصدر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الشهر الماضي سلسلة من التوجيهات في مجال السياسة البيئية وطالب الحكومة بدعم الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.