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إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل

20/12/2015

أرشيفية

أطلقت صفارات الإنذار في المناطق الشمالية من إسرائيل والجليل الغربي عقب سقوط صواريخ من لبنان في المنطقة.

وكان سمير القنطار، القيادي في حزب الله، قُتل ليلة أمس فس غارة صاروخية استهدفت الشقة التي يسكنها في حي جرمانة بالعاصمة السورية دمشق، واتهم حزب الله اسرائيل باغتيال القنطار، لكن الإسرائيليين لم يؤكدوا تورطهم في الهجوم.

وقال الحزب في بيان إن "طائرات العدو الصهيوني" قصفت مبنى في حي جرمانة في الساعة العاشرة والربع من مساء السبت ما أسفر عن مقتل القنطار وعدد من المدنيين السوريين.

وأشارت تقارير إلى أن 6 إلى 8 أشخاص قتلوا في الغارة منهم بعض من قادة حزب الله الميدانيين..

وقالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية إن الصواريخ سقطت في أرض خالية ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

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