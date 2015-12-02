14 قتيلا على الأقل في إطلاق نار بسان برناردينو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 14 شخصا على الأقل في إطلاق نار بمدينة سان برناردينو في كاليفورنيا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية مواصلتها البحث عن مطلقي النار المرجح أن عددهم ما بين بين مسلح إلى ثلاثة.

وشهدت منطقة الحادث انتشارا كثيفا لقوات الأمن، وقالت شرطة سان برناردينو على حسابها على توتير إنها تؤكد وجود "مسلح ناشط" في الحي في المدينة التي تبعد نحو ساعة شرق لوس انجليس وأنها تبحث عن واحد إلى ثلاثة مشتبه بهم.

وحصل إطلاق النار قرب ملعب للغولف حيث قال موظف لوكالة فرانس برس إنه طلب من العاملين التوقف عن العمل.

وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المنطقة تضم مكاتب ومباني صناعية.

يأتي الحادث بعد أيام من قيام مسلح بقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي وإصابة عدد آخر في عيادة طبية في كولورادو غرب الولايات المتحدة.