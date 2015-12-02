واشنطن تصف اتهامات روسيا لإردوغان بالسخيفة والخرقاء

ستيف وارين/ المتحدث باسم قوات التحالف ضد تنظيم الدولة

عبرت الولايات المتحدة عن رفضها القاطع لادعاءات روسيا بأن هناك تعاونا بين تركيا وتنظيم الدولة، واصفة هذه الاتهامات بأنها خرقاء وسخيفة وغير صحيحة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ستيف وارين إن واشنطن ترفض بشكل قاطع أي نظرية تقول إن تركيا تعمل مع تنظيم الدولة، متابعا أن "الأتراك شركاء عظماء، فهم يستضيفون طائرات التحالف وينفذون هجمات ضد التنظيم ويدعمون المعارضة السورية المعتدلة".

وسبق لأناتولي أنطونيوف نائب وزير الدفاع الروسي أن تعهد بنشر وثائق وصور جديدة تثبت -بحسب قوله- تورط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمقربين منه بتجارة النفط غير القانونية مع تنظيم الدولة مؤكدا أن الهدف من نشر هذه الوثائق ليس استقالة إردوغان -في إشارة لتصريحات الرئيس التركي- إنما مكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع المسؤول الروسي في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن الطبقة السياسية الحاكمة في تركيا، ومن ضمنها الرئيس التركي وأسرته، "ضالعة في هذه التجارة غير المشروعة"، وأشار إلى أن نجل الرئيس التركي يتولى رئاسة إحدى أبرز شركات النفط، وأن زوج ابنته عُيِّن وزيرا للطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أنقرة بحماية مقاتلي تنظيم الدولة والتغطية على تهريب النفط الذي يمثل أهم مصادر التمويل للتنظيم، واعتبر أن قرار الطيران التركي إسقاط طائرة السوخوي 24 الروسية اتخذ لحماية الطرق التي ينقل عبرها النفط إلى الأراضي التركية.

لكن الرئيس التركي رد على هذه الاتهامات بقوله إنه سيستقيل فورا إذا ثبتت هذه التهم، مطالبا نظيره الروسي بفعل الشيء نفسه إذا ثبت أن هذه الاتهامات كاذبة.

وقال إردوغان في خطاب له اليوم في جامعة قطر في الدوحة إنه "لن يبقى دقيقة واحدة في مقعد الرئيس إذا أثبتت روسيا هذه المزاعم"، متابعا "أن من يروجون هذه الافتراءات يجب أن لا يبقوا هم أيضا في كراسيهم".

وأضاف أنه لا يسمح لأحد "قاصدا روسيا" بإهانة تركيا بزعم شراء النفط من تنظيم الدولة، مشددا على أنه لا يريد أن يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات الروسية التركية .

وشهدت العلاقات الروسية التركية توترا متصاعدا على خلفية قيام طائرتين تركيتين بإسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 35 بسبب اختراق الأجواء التركية .

وقالت روسيا إن الطائرة لم تخترق الحدود التركية وإنها سقطت في الأراضي السورية ،وتصر تركيا أن الطائرة اخترقت الأجواء التركية و تم تحذير طاقهما 10 مرات قبل إسقاطها .

وقال حلف الأطلسي -الذي يضم تركيا – إن الطائرة الروسية اخترقت بالفعل الأجواء التركية .

وكانت روسيا قد قدمت اعتذارا عن اختراقات سابقة للأجواء التركية خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها طائراتها في الأراضي السورية ،وكانت تركيا قد أكدت أنها ستطبق قواعد الاشتباك المشترك في حال تكرار حالات الاختراق الروسي للأجواء التركية .