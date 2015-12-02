مفاجأة :تمثال الحرية في أمريكا مستوحي من فلاحة مصرية

تمثال الحرية

أكد المسؤولون في مؤسسة "سميثسونيان"، التي تدير عددا من المتاحف في واشنطن، أن المهندس الفرنسي الذي صمم تمثال الحرية استوحى فكرة التصميم من شكل فلاحة مصرية.

وإستند مسئولي سميثسونيان في التدليل على وجهة نظرهم بعدد من اللوحات التي تؤكد هذا الطرح .

وكشف باري مروينو، الذي ألف عدة كتب حول تمثال الحرية، رمز مدينة نيويورك، أن مهندس التمثال، الفرنسي فريديريك أوغست بارتولدي، استوحى فكرته من شكل "فلاحة مصرية محجبة".

وكان المهندس الفرنسي فريدريك أوغست بارتولدي، زار مصر في العامين 1855 و1856، وهناك نشأ لديه شغف بالمعالم العامة والمنشآت الضخمة، بجسب الجهاز المسؤول عن إدارة تمثال الحرية المقام على جزيرة الحرية (ليبرتي آيلاند) في مانهاتن في نيويورك.

وحين أطلقت السلطات المصرية استدراجا للعروض في العام 1869 لتشييد منارة على قناة السويس، اقترح بارتولدي تصميما على شكل امرأة محجبة تحمل مشعلا، في إشارة إلى "مصر التي حملت النور إلى آسيا".

وقد استوحى فكرته من "فلاحة مصرية محجبة"، بحسب ما يقول باري مروينو الذي ألف كتبا عدة عن تمثال الحرية، مستندا في استنتاجه هذا إلى مخطوطات قديمة لتصاميم المهندس، بحسب ما نقل موقع "سمارتنيوز" التابع لمؤسسة "سميثسونيان".

وصمم المهندس تمثالا لقناة السويس بارتفاع 26 مترا يوضع على قاعدة بارتفاع 14,5 مترا.

ولما لم يفلح المهندس في إقناع مصر بتصميمه لقناة السويس، أعاد استخدام الفكرة نفسها في تصميم تمثال الحرية عام 1870، وهو هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة، وقد دشن في العام 1886 تجسيدا "للنور الذي يشع على العالم".