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مزارع ألماني هربت بقرته فطالبته الشرطة بـ 528 يورو

2/12/2015
 بقرة  بافاريا _ أرشيف

أعفت محكمة ألمانية مزارعا، هربت بقرته عند محاولة تسليمها للمجزر وهاجت في الشارع، من دفع مبلغ 528 يورو  غرامة فرضتها الشرطة مقابل جهود رجالها في مقاومة البقرة الهائجة التي انتهت بقتلها في ولاية بافاريا.

وكان المزارع قد حرك دعوى ضد الشرطة يرفض فيها دفع الرسوم ويؤكد أنه غير مسؤول عن هروب بقرته وهو ما اقتنعت به المحكمة.

ورأت رئيسة المحكمة في مبررات الحكم أن الأمر يتعلق بما إذا كان صاحب  البقرة قد مكنها من الهرب من سيارة النقل التي حمل فيها البقر إلى  المجزر أم لا ، بينما نفى المزارع أن يكون قد فعل ذلك.

وأطلقت الشرطة رصاصتين على البقرة الهاربة عندما وصلت إلى مكان كان معدا للاحتفال بأعياد أكتوبر الشعبية.

من جانبها ، أطلقت جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في ولاية بافاريا على  البقرة اسم "بافاريا" وأقاموا لها ما يشبه النصب التذكاري وأشعلوا حوله الشموع ووضعوا باقة زهور عليها صليب وبطاقة مكتوب عليها "لتصبح هذه البقرة من الآن فصاعدا رمزا للموت بعد الحرية!".

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