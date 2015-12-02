مراقبون يرصدون انتهاكات وتقديم رشاوى في الانتخابات المصرية

مراقبة الانتخابات المصرية _ أرشيف

رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في بيانة الأول عن اليوم الثاني في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بعض التجاوزات مثل تأخر فتح باب اللجان في بعض اللجان الانتخابية، والتأثير على الناخبين من خلال تقديم رشاوى انتخابية.

ويعرض هذا البيان كافة الانتهاكات والتجاوزات التي رصدتها المنظمة المصرية حتى تمام الساعة الثانية عشرة ، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

" تأخر فتح اللجان الانتخابية "

محافظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف بمدرسة اسماعيل القباني بدائرة الوا يلي والظاهر تأخر فتح اللجان حتى تمام الساعة 9:15 بسبب تأخر وصول القضاة.

كما رصد مراقبو المنظمة المصرية بلجان مدرسة عزت الابتدائية بدائرة المطرية تأخر فتح أبواب اللجان لعدم وصول رؤساء اللجان حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً.

كما تم رصد تأخر فتح أبواب اللجان بمدرسة الظاهر الرسمية للغات بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية حتى تمام الساعة 9:30 بسبب تأخر وصول القضاة.

محافظة الشرقية

رصد مراقبو التحالف بمعهد جزيرة سعود بدائرة الحسينية تاخر فتح اللجان (91،92) حتى تمام الساعة 9:30 وذلك بسبب تأخر وصول القضاة .

محافظة السويس

رصد مراقبو التحالف تأخر فتح اللجنة 136 بمدرسة الشهيد أبوزيد الاعدادية بحي الجناين بالقطاع الريفي واللجنتين رقم ( 139، 140) بمدرسة طلعت حرب حتى تمام الساعة 9:15 بسبب تخر رؤوساء اللجان .

"رشاوى انتخابية "

محافظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف بدائرة الأميرية والزيتون قيام أنصار أحد المرشحين و رمزه الانتخابي الأسد بتوزيع رشاوى بشارع مؤسسة النور على الناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح ذلك المرشح و يتراوح الصوت الانتخابي من 200 جنيه إلى 500 جنيه للصوت الواحد.

كما رصد مراقبو التحالف بدائرة المعادي وطره قيام أنصار أحد المر شحين و رمزه الانتخابي ساعة اليد بحشد الناخبين على مقهى بشارع مصر حلوان الزراعي بطره ونقلهم بسيارات أجرة إلى اللجان الانتخابية مقابل 150 جنيه للصوت الانتخابي الواحد.

محافظة دمياط

رصد مراقبو التحالف بمحيط مدرسة الاعدادية بنات بعزبة البرج بدائرة مركز وبندر دمياط قيام أنصار أحد المرشحين و رمزه الانتخابي الفنار بتوزيع رشاوى انتخابية تقدر بــــ 300 جنيه مقابل الصوت الاتنخابي الواحد.

" تو جيه ناخبين "

محا فظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف أمام مدرسة القديس مار جرجس بالشرابية بدائرة الزوية الحمراء حدوث مشادات بين أنصار المرشحين عمر رحيم وامين مسعود بسبب توجيه الناخبين مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل وطرد كل المندوبين .

ويذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر, ومن بين أعضائه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية .