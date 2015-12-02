مؤسس فيسبوك يتنازل عن 99 %من ثروته للأعمال الخيرية

مارك زوكربيرج وزوجته مع ابنتهما (فيسبوك)

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وزوجته إنهما يعتزمان التنازل عن 99 بالمئة من ثروتهما في أسهم فيسبوك والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 45 مليار دولار لصالح مؤسسة خيرية جديدة في رسالة لابنتهما ماكس التي ولدت الأسبوع الماضي.

وتضاهي الخطة خطوة مليارديرات آخرين مثل وارن بافيت وبيل وميليندا جيتس الذين أنشأوا مؤسسات خيرية وتعهدوا بالتبرع بثرواتهم للأعمال الخيرية.

ونشر زوكربيرج على صفحته على فيسبوك صورة عائلية مع زوجته بريسيلا تشان وابنتهما ماكس مع منشور بعنوان "رسالة لابنتنا".

وفي الرسالة تطرق زوكربيرج وتشان إلى قضايا تتعلق بالصحة والتعليم وإمكانية الوصول إلى الإنترنت والتعليم قبل أن تعلن تشان زوكربيرج مبادرة تهدف إلى "تحسين الإمكانيات البشرية وتعزيز المساواة".

وقال زوكربيرج (31 عاما) وتشان إنهما يعتزمان التبرع بنسبة 99 بالمئة من أسهمهما في فيسبوك خلال حياتهما من أجل تحسين المبادرة التي تشكلت كشركة بمسؤولية محدودة يديرها الاثنان. وستبدأ بالتركيز على التعليم الشخصي وعلاج الأمراض والاتصال بالإنترنت وبناء المجتمع.

ولدت ماكس تشان زوكربيرج أوائل الأسبوع الماضي على الرغم من أن فيسبوك لم يحدد تاريخ ميلادها. وأعلن زوكربيرج الشهر الماضي أنه سيأخذ شهرين إجازة أبوة بعد ميلاد ابنته.

وتعهدت تشان وزوكربيرج حتى الآن بالتبرع بمبلغ 1.6 مليار دولار لأعمال الخير التي يقومان بها. وقاما بعدة تبرعات هذا العام بما في ذلك لمدارس عامة ولمبادرات لتحسين الوصول إلى الإنترنت وتبرعا أيضا للمستشفى العام في سان فرانسيسكو حيث تعمل تشان طبيبة أطفال.

وقال زوكربيرج إنه مازال يخطط للبقاء رئيسا تنفيذيا لفيسبوك "لسنوات كثيرة قادمة" وقالت فيسبوك إن زوكربيرج يتوقع أن يكون المساهم المسيطر على الشركة في المستقبل المنظور. وقالت الشركة إنه تعهد بالتبرع بمليار دولار من أسهم فيسبوك سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة.