كيري: هزيمة تنظيم الدولة مرهون بإيقاف الحرب في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إنه لا شيء يهزم تنظيم الدولة مثل إيقاف الحرب في سوريا، وأنه لا يـمـكـن وضع حـد للـحـرب في سـوريـا فـي وجـود الأسـد، وتابع: أن ما تـحاول الولايات المتحدة الوصــول إلـيـه هـو حـل سـيـاسـي فـي سـوريـا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، أن حــلـــف الناتو لا يشكل تــهــديــدا لـروسـيــا وأن دوره دفـاعــي فقط، وطالب كيري روسيا بتطبيق اتفاق مينسك وسحب المقاتلين الأجانب من أوكرانيا والأسلحة الثقيلة.

وأوضح "كيري أنه يجب التعامل مع ملفات الحرب في سوريا وخطـر تنظيم الدولة وموضوع اللاجئين، لافتاً إلى أن عمل الـقـوات الأمريكية الخاصة بالعراق سـيـكـون بـالـتـنـسـيـق مع الحكومة العراقية.

ورحـب بجـهـود بريـطـانـيـا وألـمـانـيـا فـي مـحـاربـة تـنـظـيـم الـدولـة، مؤكداً على التزام بلاده بمحاربة تنظيـم الدولـة، معربا عن أمله في التزام إيــران وروســيـا بـمـرحـلة انتقالية في سوريا".

وقال "كيري"إن على حلف النيتو المحافظة على وحدته، مرحباً بانضمام مونتينغرو للحلف بما يعزز أمن المنطقة، وإن عــلــى الــدول الأعــضــاء الالتزام بـتـعـهـداتـهـا بـشـأن مـيزانيـة حلـف النيتو.

وأضاف أن مـيـزانـيـة حلـف النيتو زادت بنسبة 2% مـن الـنـاتـج الـقـومـي لـلـدول الأعـضـاء، مع تـخـصـيـص 30 مـلـيـون دولار لـتـخـفـيـف المخـاطر فـي الـدول الـهـشـة.

ولفت "كيري" إلى أن184 دولـة قـدمـت تـعـهـدات لـخـفـض الانـبـعـاثـات الـحراريـة، كما أنه تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والهوائية من أجل تخفيـض الانبعاثات الحراريـة.