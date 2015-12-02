في مصر #الشهر _فات_السعر_ زاد

دشن عدد من المغردين المصريين #الشهر _فات _والسعر _زاد

ويهدف الهاشتاج لتقديم كشف حساب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وعده بخفض الأسعار بنهاية نوفمبر الماضي دون الإيفاء بذلك حيث مازالت أسعار السلع في ارتفاع متواصل .

حيث قال السيسي خلال الندوة التثقيفية التي عقدت بنادي القوات المسلحة في الأول من نوفمبر

«أوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين ازاي، وان شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، الدولة والقوات المسلحة ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللي عنده حاجة يصرّفها لأننا لن نسمح بزيادة الأسعار.. وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله».

وخلال حفل إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية شرق بورسعيد، السبت الماضي، عاد السيسي وتراجع عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية شهر نوفمبر، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهر كامل، ليَعد بخفضها نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول الجاري حيث قال: إنه بنهاية شهر 12 سيكون هناك تقليل الأسعار في مصر، وهناك منافذ ثابتة ومتحركة من أجل تقليل الأسعار.

وأضاف: إن كثيرا من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى المسؤولية لتخفيض الأسعار، مقدمًا الشكر لهم، وكلف الحكومة بضبط الأسعار الآن، ومستقبلا وسنرى ذلك على محدودي الدخل بالشارع المصري، وسيجد المصريين أسعارا مناسبة خلال الأيام القادمة، وتوزيع مليون ونصف مليون كرتونة على المناطق الأقل دخلا من قبل القوات المسلحة.



اعتمد السيسي على التوزيع من منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينية لطرح السلع بأسعار منخفضة ليواجه ارتفاع الأسعار، .كان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة طرح وجبات بالمجمعات الاستهلاكية بـ 30 جنيهًا للوجبة الواحدة، تكفي 4 أشخاص، ضمن الحملة التي تشنها الحكومة بناءً على تعليمات السيسي لضبط الأسعار، وهذه الوجبة عبارة عن شنطة بلاستيكية، بداخلها دجاجة 1200 جرام، أو نصف كيلو لحم مجمد، إلى جانب نصف كيلو بطاطس أو أي نوع خضار، ونصف كيلو طماطم، ونصف كيلو خيار، ونصف كيلو بصل، بالإضافة إلى كيلو أرز، ونصف كيلو فواكه.



وهناك وجبات أخرى تحتوي على نصف كيلو لحم مفروم، وكيلو مكرونة، بالإضافة إلى نصف كيلو بصل ونصف كيلو طماطم ونصف كيلو خيار، وعلبة صلصلة، إلى جانب نوع فاكهة، كما أن هناك وجبة أخرى تحتوى على كيلو سمك بلطي، إلى جانب كيلو أرز، ونصف كيلو بطاطس ونصف كيلو خيار ونصف كيلو طماطم ونصف كيلو بصل، وكيلو فاكهة.

وأعرب كثير من المواطنين أن الوجبة بالكاد تكفي شخصين وليس 4 كما قيل كما أنها لا تتوافر بكميات كبيرة في المجمعات فضلا عن أن الوجبة لم تلقَ قبولاً بين المواطنين، كما أن المواطنين يرون أن سعر 30 جنيهًا في اليوم الواحد يعتبر كثيرًا عليها، ولا يستطيعون دفع هذا المبلغ خاصة وأن كثيرا منهم لا يتحصلون عليه، الأمر الذي يمنعهم من شرائها.



وكما ذكرت جريدة البوابة أنه تم استيراد500 طن أوراك دجاج من أمريكا، وذكر ناشطون أن هذه النفايات قد تم استيرادها من أجل هذه الوجبات المخفضة

خفض الأسعار خلال شهر مستحيل

يرى مراقبون أن الإجراءات التي تحدث عنها السيسي لا تحل المشكلة؛ حيث إن طرح كميات صغيرة من خلال هذه المنافذ لا تمثل سوى نسبة ضئيلة ولا تستطيع المنافسة أمام القطاع الخاص والتجار، الذي لا يستطيع السيسي