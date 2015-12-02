فيديو.. وجبات مجانية من مؤسسة خيرية للفقراء بصنعاء

أنشأت مؤسسة خيرية يمنية مطبخا مجانيا في صنعاء ليتيسر حصول نحو 800 أُسرة تعاني الفقر في العاصمة التي تمزقها الحرب على وجبات ساخنة وخبز طازج يوميا دون مقابل.

كانت مؤسسة رباط الخير التنموية قد أقامت المطبخ الخيري المركزي في صنعاء لتقديم وجبات إفطار دون مقابل للمحتاجين لاسيما من النازحين خلال شهر رمضان ثم واصلت بعد شهر الصوم إمداد الفقراء والمحتاجين بوجبات طعام مجانية.

وقال صاحب المطبخ الخيري الذي يقدم الخبز مجانا الى جانب الوجبات للفقراء ويدعى حسين محمد حسين "المخبز جاء نتيجة الأوضاع التي نعيشها. نتيجة الآلام وحاجة الناس وكثرة النازحين والعاطلين عن الأعمال مع الأوضاع السابقة التي كان يعيشها المواطن اليمني من فقر وجوع

وأوضح حسين أن المؤسسة الخيرية تعتزم تمويل مطابخ خيرية أُخرى في بلدات ومدن أُخرى بأنحاء البلاد.