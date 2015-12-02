فيديو.. مصنع فلسطيني ينتج البروتين من ورق الزيتون

ينتج مصنع فلسطيني في الضفة الغربية بروتينا من مستخلص ورق شجر الزيتون الذي يقول مسؤولوه إنه أول إنتاج من نوعه في المنطقة بعد أن كان يٌستورد من الخارج.

وقال هيثم كيالي وهو أحد مُلاك المصنع إن المصنع يقوم بإنتاج منتجين من مستخلص ورق الزيتون أحدهما مُكمل غذائي في صورة أقراص والآخر مسحوق لشركات التجميل وشركات المشروبات التي تضيف ذلك المستخلص لمنتجاتها ومن المقرر توزيع المنتج بنهاية ديسمبر في أسواق محلية وعالمية تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويعمل في المصنع نحو 200 عامل معظمهم من النساء اللائي يقطفن أوراق شجر الزيتون ويعملن بشكل موسمي لمدة ثلاثة أشهر في السنة.