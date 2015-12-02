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فيديو .. لحظة سقوط رضيع من سيارة تقودها أمه

2/12/2015

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر  للحظة سقوط طفل من سيارة كانت تسير على أحد الطرقات في روسيا.

ويظهر في الفيديو الرضيع لحظة سقوطه على الأرض بعد أن فتح باب السيارة الذي لم يكن مغلقا بإحكام ،وبعدها بثواني تنتبه الأم لسقوط طفلها فتوقف سيارتها وتنزل منها وتهرول نحو طفلها، وتلتقطه من على الأرض وتحتضنه بشدة .

والتقطت سيارة كانت خلف السيارة التي سقط منها الطفل صور لحظة السقوط، حيث كانت السيارتان تسيران بسرعة بطيئة نسبياً لدى اقترابهما من منعطف، قبل أن ينفتح الباب الخلفي للسيارة الأمامية ويسقط منها الطفل الرضيع.

ولحسن حظ الطفل، فقد سارعت السيارة الخلفية التي صورت المشهد إلى التوقف في اللحظة المناسبة قبل أن تدهسه.

وجاء هذا الفيديو ليسلط الضوء من جديد على ضرورة اتخاذ تدابير السلامة المناسبة، وخاصة عند اصطحاب الأطفال في السيارة، ومن أهمها وضع الطفل الرضيع داخل كرسي مخصص في المقعد الخلفي، بالإضافة إلى التأكد من إحكام إقفال كافة الأبواب قبل انطلاق السيارة على الطريق.

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