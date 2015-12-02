غراي: بالرومانسية حوّلوا غضبكم لأفعال إيجابية

قال الكاتب الأمريكي جون غراي، إنه في العلاقات الاجتماعية الحديثة نتحدث عن الحب والرومانسية، وقد أحدثت النساء التغير، ولكن لا نتوقع تغيراً سريعاً من الرجل نحو الرومانسية، وعلى الرجل والمرأة تعلم كيف يحولان الغضب إلى أفعال إيجابية دون التشاجر فيما بينهما.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر الأقمار الصناعية من كاليفورنيا على شاشة "الجزيرة مباشر"، أننا بحاجة لمعلومات وأساليب تربوية جديدة عن الرومانسية التي لم تكن لها أولوية في العلاقة بين الجنسين سابقا لكن العلاقات تغيرت اليوم وعلينا تعلمها والتأقلم معها لأنها أصبحت أولوية في حياتنا.

وأرجع "غراي" زيادة مبيعات كتابه الأشهر (الرجال من المريخ والنساء من الزهرة) إلى أنه فسر طبيعة كل من الرجل والمرأة وأكد على ضرورة فهم كل منهما لطبيعة الآخر، كما طرح حلولاً للخلافات بينهما.

ولفت إلى أنه كلما زادت الثقافة واستقلال الأشخاص مادياً كلما أمكن التغيير، وتظهر الدراسات أن احتياجات كل طرف من الآخر تتغير بتطور العلاقة العاطفية، موضحاً أن ما يمكن أن تفعله المرأة حين يغضب الرجل، هو التواصل مع الأصدقاء, وليس معه, إلى أن يهدأ ويصل إلى حل لمشكلته.

وأشار "غراي" إلى أن معظم الشكاوى التي تقدمها المرأة حول العالم هي أن الرجل لا يحب سماعها والإنصات إليها في الوقت الذي تحتاج فيه لأن يسمعها، فالمرأة تريد التحدث بشكل مطول لتخفف من توترها.

وقال "غراي" إنه إذا قدر له طباعة كتابه من جديد بعد مضي أكثر من 20 عاماً على صدور أول نسخة منه، فإنه ربما سيتحدث إلى الرجل والمرأة عن عدم التعبير عن الغضب، وتابع: "سأعلم الأشخاص كيف يحولون غضبهم لطاقة وأفعال سلمية دون شجار".

وأردف: "عندما يكون الرجل غاضباً فعلى المرأة ألا تحدثه حينها فإن ذلك يعزز من غضبه وتخسر المرأة مشاعره، وهو حتماً سيعبر عن غضبه بطريقته، والمرأة تفقد شعورها بالأمان حينما يكون الرجل غاضباً".

وأضاف "غراي" أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تداعيات إيجابية كثيرة وأخرى سلبية، فمضي الوقت الطويل على مواقع التواصل يزعج الأسرة، وأحياناً يحتاج الإنسان إلى وقت يخصصه لصداقاته وأقاربه.

وجون غراي هو طبيب نفسي أمريكي ولد في ولاية تكساس سنة 1951 ويعيش في كاليفورنيا وتزوج من السيدة بوني غراي وأنجب منها بناته الثلاثة: شانون، وجولي، ولورين.

أصدر سنة 1992م كتابه الأشهر عالميا "الرجال من المريخ، النساء من الزهرة" وطبع منه ملايين النسخ، والذي يعتبر أحد المراجع الأهم في فهم الجنس الآخر ويتكون من 13 فصلاً.

ويعد كتابه هو من أكثر الكتب مبيعاً في العالم ومن أفضل الكتب التي تتحدث عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرآة .