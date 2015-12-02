طفل يبتلع 29 مغناطيسا وبطارية

صورة من الأشعة التي جرت علي بطن الطفل

لم يصدق أطباء مستشفي مترو في الهند أنفسهم حينما كشفت لهم الاشعة التشخيصية لأحد الأطفال وجود 29 مغناطيسا وبطارية وعملة معدنية داخل بطنه .

وكان الطفل الهندي وفقا لرواية صحيفة ديلي ميل البريطانية قد إبتلع هذه الاشياء أثناء لهوه بالمنزل .

وأكتشف الاطباء عند فحصهم نتائج الأشعة اكس راي التي تم إجراؤها للطفل وجود كرة من المعدن داخل معدته .

وقرروا بعدها إجراء عملية جراحية للطفل البالغ من العمر 3 سنوات لاستخراج تلك الأشياء من بطنه ،واشار الأطباء الي ان هذه القطع المعدنية والمغناطيسية التي ابتلعها الطفل تسببت في تشكيل كرة معدنية ضخمة الحجم، أدت بدورها إلى حدوث آلام شديدة وجروح عديدة بأمعاء الطفل الصغير.

وقال والدا الطفل أن ابنهما كان يعانى من آلام كبيرة فى أمعائه خلال الأشهر الماضية، ولم تجد المسكنات التى حصل عليها نفعاً ولم تعالج آلامه، وهو ما جعل أحد الأطباء يقترح إجراء أشعة تشخيصية على بطنه ليكتشفوا هذه المفاجأة الصادمة.