البث الحي
منوعات

طفل يبتلع 29 مغناطيسا وبطارية

2/12/2015

صورة من الأشعة التي جرت علي بطن الطفل

لم يصدق أطباء مستشفي مترو  في الهند أنفسهم حينما كشفت لهم الاشعة التشخيصية لأحد الأطفال وجود 29 مغناطيسا وبطارية وعملة معدنية داخل بطنه .

وكان الطفل الهندي وفقا لرواية صحيفة ديلي ميل البريطانية قد إبتلع هذه الاشياء أثناء لهوه بالمنزل .

وأكتشف الاطباء عند فحصهم نتائج الأشعة اكس راي التي تم إجراؤها للطفل  وجود كرة من المعدن داخل معدته .

وقرروا بعدها   إجراء عملية جراحية للطفل البالغ من العمر 3 سنوات لاستخراج تلك الأشياء من بطنه  ،واشار الأطباء الي ان هذه القطع المعدنية والمغناطيسية  التي ابتلعها الطفل  تسببت في تشكيل كرة معدنية ضخمة الحجم، أدت بدورها إلى  حدوث آلام شديدة وجروح عديدة بأمعاء الطفل الصغير.

وقال  والدا الطفل أن ابنهما كان يعانى من آلام كبيرة فى أمعائه خلال الأشهر الماضية، ولم تجد المسكنات التى حصل عليها نفعاً ولم تعالج آلامه، وهو ما جعل أحد الأطباء يقترح إجراء أشعة تشخيصية على بطنه ليكتشفوا هذه المفاجأة الصادمة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)