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شاهد.. كيف تحول شاب إلى ملكة جمال !

2/12/2015

قد يكون للمكياج سحر خاص بالنسبة للمرأة، يجعلها أنيقة تتألق وتبدو كعارضات الأزياء أو نجوم السينما، لكن الأمر قد يتعدى ذلك بكثير في بعض الأحيان بالنسبة لخبراء المكياج.

فهم لا يجعلون المرأة  أجمل فقط، بل يمكنهم  أن يجعلوا الرجل كذلك ، بل يمكنهم أن يحولوا شكله إلى شكل امرأة بفرشاهم وأدواتهم، وذلك تحديدًا ما أثبته هذا الشاب "الخبير" حين حول نفسه بالمكياج إلى ملكة جمال فاتنة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي نشرته صفحة موقع Buzz Feed النسخة الأسترالية، حتى وصل عدد مشاهداته خلال يومين فقط إلى قرابة 25 مليون مشاهدة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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