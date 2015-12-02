شاهد.. حينما يتزوج المريخ من الزهرة

قالت مستشارة العلاقات الأسرية، هادية بكر، إن التواصل السليم بين الرجل والمرأة ومعرفة احتياجات كل منهما للآخر وكيفية إشباعها، وتفادي العقبات بمواجهة المشكلات، أمور تعزز العلاقة وتوطدها بين الشريكين.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" حول كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة)، أن المشكلات الأكثر حدوثاً عدم معرفة أحدهما أو كلاهما لكيفية إشباع احتياجاته الأساسية وعدم معرفة التواصل السليم لتوصيل تلك الاحتياجات للطرف الآخر وبالتالي تنتج سلوكيات غير مرغوب فيها، والاثنان مسئولان بنفس الدرجة عن النتيجة.

وأكدت "بكر" أن تحمل المسؤولية هو نوع من أنواع الحل لأي أزمة بين الزوجين وليس الهرب منها، لافتة إلى أن النوايا الحسنة لا تكفي لإنجاح علاقة، فإذا لم تترجم تلك النوايا لأفعال إيجابية تخلق التوافق فليس لها معنى.

وأوضحت أن الاختلافات تختلف عن الخلافات، حيث أن الاختلافات هي أساس الخلق، فالناس مختلفون في أشكالهم وطبائعهم وتفضيلاتهم، وعدم فهم طبيعة الاختلافات وعدم التفاهم بين الشريكين هو ما يولد الخلافات، فعلى سبيل المثال المرأة تدقق على التفاصيل أكثر، بينما الرجل لا يريد أن يسمعه أحد هو لا يريد التحدث من الأساس وقت المشكلة، يريد العزلة.

وأشارت "بكر" إلى أن الرجل لا يتكلم في تفاصيل المشكلة لكنه يتكلم مباشرة في تفاصيل الحل العملي لها، واختلاف رؤية المشاكل بين الرجل والمرأة يوسع الفجوة بينهما، وذلك لعدم فهم طبيعة كل منهما للآخر.

واستعرض البرنامج عــدداً مــن تــعــلــيــقـات الـجـمـهـور على طـبـيـعــة الاخـتـلاف بــيــن الــرجـل والــمـرأة وكــيــفــيـة الــتــعــامـل مــعــهـا، كما استعرض مقطعاً ساخراً من قناة مسامير علي يوتيوب يتحدث بشكل فكاهي عن تدقيق المرأة على التفاصيل.