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شاب مصري يدعو الناخبين: لا تعطوا أصواتكم للفاسدين

2/12/2015

 أظهر تسجيل مصور تداوله نشطاء على موقع الفديوهات المصورة " يوتيوب " شابا مصريا وهو يدعو الناخبين إلى الوقوف أمام أنفسهم ولو للحظة ومعرفة سوء نية المرشحين البرلمانيين الذين يظهرون فقط وقت التصويت ثم يختفون طيلة نيابتهم عن المنطقة.

ويظهر الفيديو, الشاب وهو يسير في الشوارع حاملا مكبر صوت لكشف حقيقة المرشحين في الانتخابات، مطالبا الناخبين بتحكيم ضمائرهم ضد الرشاوى التي يقدمها مرشحو البرلمان في المحافظات، كنوع من جذب الناخبين للتصويت لهم، واستغلال نقطة ضعف المواطن العادي، بأن يحصلوا على الرشوة ولا يعطيهم الأصوات، فلن ينفعهم أحد بعد نجاح المرشحين الفاسدين  ثم اختفاؤهم عن الساحة.

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