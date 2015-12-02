"رايتس ووتش" تطالب مصر بالإفراج عن "الإسكندراني"

إسماعيل الإسكندراني/ باحث مصري

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم السلطات المصرية اليوم الأربعاء بالإفراج عن الصحفي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني الذي تقول إنه "اعتقل بشكل غير قانوني".

وقال خالد علي محامي الإسكندراني ومصادر قضائية لرويترز إن عناصر جهاز الأمن الوطني احتجزوا الإسكندراني يوم الأحد الماضي في مطار الغردقة بمنطقة البحر الأحمر لدى عودته إلى مصر قادما من ألمانيا.

وأضافوا أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقا معه بالقاهرة أمس الثلاثاء وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق الذي يتعلق بثلاثة اتهامات هي الانتماء لجماعة إرهابية شكلت على غير أحكام القانون وذلك في إشارة لجماعة الاخوان المسلمين والترويج لفكرها بالإضافة إلى بث أخبار كاذبة.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن "القبض على إسماعيل الإسكندراني مقلق للغاية ويتماشى مع طريقة أجهزة الأمن المصرية في القبض على الذين لا تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية."

وقال علي الذي حضر التحقيق مع الإسكندراني أمس الثلاثاء لرويترز إن موكله أنكر الاتهامات المنسوبة له ونفى أن يكون عضوا بجماعة الإخوان.

وأضاف أن الإسكندراني يقول إن اعتقاله "عقاب له على التحقيقات الاستقصائية التي أجراها خلال تواجده في القاهرة والتي تتعلق بالوضع في سيناء."