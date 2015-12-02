النيتو: قرار ضم "مونتينيغرو" ليس موجهاً ضد روسيا

ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف الناتو (غيتي)

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف النيتو، إن قـرار ضـم مـونـتـيـنـيـغـرو للـحـلـف لـيـس مـوجـهـاً ضـد روسـيـا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) أن الحوار السياسي مـع روسيـا متواصل لكن التعاون العسكري معلق منذ الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن أعضاء حلف النيتو اتفقوا عـلـى مـواصـلـة الدعـم الأمني والسياسي لأوكرانيا، وأنه يـجـب تطبيـق اتفاق مينسـك وسـحـب الأسـلـحـة الـثـقـيـلـة من أوكرانيا.

وشدد "ستولتنبرغ" على أهمية الشفافية وتوفير الـمعلومات فيمـا يتعلـق بالعمليات العسكرية، وتابع: "صـارمـون في الـدفـاع عــن الــدول الأعــضــاء بــحــلــف النيتو"