المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي بثنائية

المنتخب التونسي ونظيره السنغالي

تكبد الثلاثاء منتخب تونس الأولمبي هزيمة أمام نظيره السنغالي بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أفريقيا للأمم دون 23 عاما المقامة حاليا بالسنغال.

ولم يكن منتخب تونس في يومه بالرغم من أنه فوت على نفسه منذ الدقيقة الخامسة فرصة افتتاح النتيجة بواسطة علي العابدي الذي مرت كرته بجانب مرمى أصحاب الأرض بقليل.

وطالب منتخب تونس في الدقيقة 15 بركلة جزاء لما تمت عرقلة سيف الجزيري في منطقة 18 متر من قبل مومودو مختار إلا أن الحكم الإيفواري تغاضى عن ذلك.

وفي انطلاقة الشوط الثاني أقحم ماهر الكنزاري كل من إلياس الجلاصي وهيثم الجويني اللذين تألقا في اللقاء الأول أمام زامبيا، لكن ذلك لم يغير أي شيء بل تواصلت سيطرة السنغاليين الذين أتيحت لهم عديد الفرص لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 57 و في الدقيقة 59 لكن الحارس بن حسن أنقذ الموقف.

وبذلك يضمن المنتخب السنغالي ترشحه إلى قبل النهائي بتصدره طليعة المجموعة الأولى بــ6 نقاط، فيما سيكون منتخب تونس أمام حتمية الفوز الجمعة المقبل 4 ديسمبر على منتخب جنوب أفريقيا، الذي فاز على زامبيا بنتيجة (3 – 2)، وأصبح يتقاسم المركز الثاني مع نسور قرطاج بــ3 نقاط، فيما خرج زامبيا نهائيا من المنافسة على الترشح بصفر من النقاط.