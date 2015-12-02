الأناضول: توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد تركيا الغاز من قطر

أمير قطر والرئيس التركي

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن كلا من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، وقعتا مذكرة تفاهم أولية لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم.

وبحسب مراسل "الأناضول"، وفقاً لمعلومات حصل عليها، فإن مذكرة التفاهم وقّعت اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثاني من زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر.

وبدأ الجانبان بالإعداد من أجل تشكيل أرضية للاتفاق الأساسي، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي يحتوي على تفاصيل مدة الاتفاق وكمية الغاز الطبيعي المسال المزمع استيراده من قطر، خلال وقت قريب.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي قوله خلال زيارته لقطر إن بلاده تنظر بإيجابية لاستثمار محتمل في مشروعات لتخزين الغاز الطبيعي المسال مع الدولة الخليجية مشيرا إلى أن تأزم علاقات تركيا مع روسيا قد يجعل مثل هذه الصفقات أكثر جاذبية.

وأبلغ أردوغان الصحفيين بحسب رويترز قائلا "بحثنا بإيجابية استثمارا محتملا في تخزين الغاز الطبيعي المسال أو خطوات أخرى مع قطر نتيجة للتطورات الواضحة الخاصة بتركيا."

من ناحية أخرى منحت جامعة قطر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه الفخرية.

وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إن أقل ما يمكن أن يقال عن زيارة أردوغان هو إنها زيارة تاريخية، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها جامعة قطر الدكتوراه الفخرية.

وخلال حفل تسلم شهادة الدكتوراه، قام أردوغان برفع شارة رابعة وهو يرتدي زيا عربيا .