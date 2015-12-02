اتفاق على "انتقال سلس" للسلطة في ميانمار

انتخابات ميانمار (أرشيف)

اتفقت زعيمة المعارضة في ميانمار "أونغ سان سو تشي" والرئيس "ثين سين" اليوم الأربعاء على انتقال سلس للسلطة , بعد ثلاثة أسابيع من تحقيق حزب سو تشي فوزا انتخابيا حاسما.

وطالبت سو تشي الرئيس بضمان انتقال سلمي للحيلولة دون إثارة مخاوف بين المواطنين، حسبما قال المتحدث الرئاسي يي هتوت للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة في القصر الرئاسي في نايبيتاو.

وقال يي هتوت: "وافق الرئيس ثين سين". وأضاف: "هذا هو الانتصار الأخير في عملية الإصلاح التي تنفذها الحكومة الحالية بقيادة الرئيس ثين سين، حيث لم تكن هناك سابقة في ميانمار لحكومة تنقل السلطة سلميا إلى فائز في الانتخابات".

وفي وقت لاحق اليوم، تلتقي سو تشي قائد الجيش مين أون هلاينج، في أول مباحثات رسمية منذ الانتخابات التاريخية التي هزم فيها حزبها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) الحزب الحاكم (حزب اتحاد التضامن والتنمية) المدعوم من الجيش.

ويعاني المسلمون في ميانمار المعروفين ب"الروهينغيا" من اضطهاد واسع عقب ارتكاب الأغلبية البوذية عدة مجازر بحقهم، كما منعوا من التصويت في الانتخابات الأخيرة ويعيشون في مخيمات تفتقر للحد الأدنى من الخدمات.