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إغلاق صناديق اقتراع جولة الإعادة لمجلس النواب المصري

1/12/2015
 صورة أرشيفية

أغلقت صناديق الاقتراع في  اللجان العامة والفرعية  في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة  الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء .

كانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر قد  انطلقت صباح اليوم الثلاثاء وتستمر ليومين في 13 محافظة بمناطق وسط وشرق  البلاد وهي "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية  ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب  سيناء.

كما بدأت، أمس الاثنين، عملية تصويت المصريين في الخارج في جولة الإعادة  للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. 

وجرت عملية اقتراع المصريين في الخارج  في 139 سفارة وقنصلية لمصر على  مدى يومين أبوابها اعتبارا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة .

ويتنافس في هذه الجولة 426 مرشحا على 213 مقعدا بالنظام الفردي في 99  دائرة انتخابية ، بعد حسم تسعة مقاعد للنظام الفردي من الجولة الأولي  إضافة إلى حسم المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة أكثر من 28  مليون ناخب.

وستواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين غدا الأربعاء  اعتبارا من  الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وهو اليوم الثانى والأخير  .

وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى قد بلغت 56ر26%.

ويقاطع أنصار التكتلات والأحزاب الداعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي ، وعلى  رأسهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ، هذه الانتخابات.

وسوف يتألف مجلس النواب (البرلمان المصرى الجديد) من 568 عضوا منتخبا  منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردى و120 عضوا بنظام القوائم .. ويجوز  للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصرى للعام 2014 تعيين ما  لا يزيد على 5% من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبا.

 

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