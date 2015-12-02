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إردوغان يشارك في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب

2/12/2015

أمير قطر خلال استقباله إردوغان

يشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب والذي  يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتي الثاني عشر من ديسمبر الجاري .

تأتي مشاركة إروغان في هذا الحدث على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة قطر والتي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين وذلك تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة القطري قال في تصريحات صحفية إن مشاركة الرئيس التركي رجب أروغان في افتتاح معرض الدوحة  للكتاب في دورته السادسة والعشرين بمثابة دلالة واضحة على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين قطر وتركيا .

وأشار وزير الثقافة القطري إلى أن العام الحالي هو عام العلاقات الثقافية القطرية التركية في كل المجالات .

ولفت إلى أن تركيا تشارك في معرض الدوحة للكتاب ب25 دار نشر و9 فعاليات كبرى ،ووصف تلك المشاركة بأنها غير عادية وتدل على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين .

ولفت وزير الثقافة القطري الى مشاركة 427 دار نشر من جميع أنحاء العالم في معرض الدوحة ،مؤكدا  تجنب إقامة أي فعاليات ترفيهية خلال المعرض بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها العالم العربي .

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