5 مرشحات للقب ملكة جمال العالم بينهن لبنانية

المرشحة اللبنانية

تتجه أنظار اللبنانيين اليوم السبت إلى الصين حيث تنافس اللبنانية فاليري أبو شقرا على لقب ملكة جمال العالم 2015؛ بعد أن فازت بالمرتبة الثالثة من بين خمس مرشحات للفوز، إضافة إلى أنه سبق لها أن تصّدرت المرتبة الأولى في استطلاعيين سابقين قام بهما موقع "غلوبال بيوتيز" المعني بأخبار الجمال.

والمرشحات الخمس للقب هن الأسترالية تس ألكسندر، والفرنسية من أصل تاهيتي هيناريري تابوت،و واللبنانية فاليري أبو شقرا، وملكة جمال البرازيل كاتارينا شوي نونس، والبولندية مارتا كاج بالوكافي.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين ملكتي الجمال الأسترالية واللبنانية في مسابقة "ملكة جمال العالم" التي تقام اليوم في الصين بمشاركة 117 مرشحة بينهن عربية ثانية هي التونسية مروى هاني.

ورجّح موقع "غلوبال بيتوتيز" أن تكون هناك منافسة قوية أيضا من قبل ملكة جمال فرنسا لأنها قد تلفت انتباه لجنة الحكام إليها بسبب ما حصل في باريس من استهداف في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.