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47 ألف أمريكي ضحية المخدرات العام الماضي

19/12/2015

47 ألف أمريكي ضحية المخدرات العام الماضي (غيتي)
 

أظهرت بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاعا ملحوظا في الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وأفادت البيانات بأن الجرعات الزائدة من المخدرات أودت بحياة أكثر من 47  ألف أمريكي العام الماضي وحده بارتفاع قدره 7% عن عام 2013.

وتوفي ما يقرب من نصف مليون أمريكي جراء تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، ومن بينها المسكنات القوية والمهدئات والكوكايين والهروين، في الفترة من عام 2000 إلى عام 2014، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية. 

 

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