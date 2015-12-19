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وزير سابق: أكثر من 300 صحفي عملاء لأجهزة الأمن بمصر

19/12/2015

شن وزير الإعلام المصري السابق، صلاح عبد المقصود، هجوما على عدد من الصحفيين والإعلاميين في مصر.

وقال عبد المقصود في حوار خاص لقناة الجزيرة مباشر إن هناك أكثر من 300 صحفي يتعاملون مع الأجهزة الأمنية المصرية ويكتبون تقارير عن زملائهم، على حد قوله.

وأضاف عبد المقصود أن المخابرات الحربية وضعت يدها على أرشيف أمن الدولة كاملا ومازالت تسيطر عليه، وقال:" المخابرات الحربية لديها تسجيلات من أرشيف أمن الدولة المصري وتهدد بها شخصيات سياسية وإعلامية".

وحول ميزانية الإعلام الحكومي، قال وزير الإعلام المصري السابق إن الإعلام الحكومي تنفق عليه الحكومة وجزء من ميزانيته يأتي من الجيش.

وتابع عبد المقصود أن الإعلام لم يُسقط الرئيس المعزول محمد مرسي لكنه كان غطاءً لمخطط الجيش للانقلاب، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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