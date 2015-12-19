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نادل يسلم 32 ألف دولار تركتها عائلة بمطعم بكاليفورنيا

19/12/2015

صورة أرشيفية
 

أعاد نادل يعمل بفرع لسلسلة مطاعم أبل بيز بوسط كاليفورنيا 32 ألف دولار نسيتها عائلة على مائدة طعام، حسبما قالت مسؤولة بالمطعم يوم الجمعة.

وقالت كاري هلير المديرة بمطاعم أبل بيز إنه حتى مع إشادة الشرطة بأمانته فقد طلب النادل -الذي يعمل بالمطعم منذ 10 أعوام- أن يبقى اسمه مجهولا ورفض مطالب متكررة بقبول مكافأة من العائلة.

وقالت هلير "قال فقط إنه فعل ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين فعله ولا يرغب في أن يغلب على الشيء الصحيح شيء آخر".

وقال المتحدث باسم شرطة فريسنو إن العائلة تركت حقيبة تكتظ بمبلغ 32 ألف دولار، وجميعها فئة المئة دولار في فرع لمطعم أبل بيز في فريسنو يوم الأربعاء.

وسلم النادل الأموال إلى مديره بعدما وجدها على المائدة التي كانت تجلس عليها العائلة. وتسلمت الشرطة الأموال في وقت لاحق.

وعندما اتصلت العائلة بالشرطة يوم الخميس للإبلاغ عن فقد الأموال أجريت ترتيبات لتسلمها في قسم الشرطة.

وشددت هلير على أمانة النادل قائلة إنه لم يكن يوجد كاميرا مراقبة بمكان المائدة التي تركت عليها العائلة الأموال.

 

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