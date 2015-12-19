مسؤول إسرائيلي يتوجه للقاهرة لبحث تصدير الغاز

صورة أرشيفية (غيتي)

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس المحتلة إن الموفد الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي "يتسحاق مولخو" سوف يتوجه إلى القاهرة الأسبوع الحالي.

وأضافت المصادر، إن مولخو سيطلع القيادة المصرية على المستجدات السياسية خاصة في ضوء الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعي ودراسة مسألة تصدير الغاز إلى مصر، بحسب الإذاعة الاسرائيلية.

يذكر أن شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للحكومة، قالت في بيان لها مطلع الشهر الجاري إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار بالإضافة للفوائد والنفقات القانونية، بسبب تعرضها لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز المصري واضطرارها إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء، مما زاد التكاليف.

يشار إلى أن مصر كانت تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا؛ لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات استمرت لأكثر من عام من مسلحين في سيناء.