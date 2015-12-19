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مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار لحل سياسي في سوريا

18/12/2015

مجلس الأمن الدولي – أرشيف

تبني  مجلس الأمن في ساعة متأخرة من يوم الجمعة مشروع قرار دولي يمثل خارطة طريق لحل سياسي للأزمة السورية  

وينص مشروع القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

كما يدعو  القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي النظام السوري وفصائل المعارضة بداية من يناير المقبل

ورحب وزير الخارجية الأميركى جون كيرى بتبنى القرار، معتبرا إنه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل فى سوريا"

وجاء اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة اصدقاء سوريا في نيويورك ضم ممثلو 17 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوربي حيث تم مناقشة عدة قضايا منها  تشكيلة وفد المعارضة السورية الذي سيفاوض النظام والجماعات التي سيتم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية وسبل وقف إطلاق النار في سوريا

من جانب آخر عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي  سيرجي لافروف  مؤتمرا صحفيا  بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمناقشة تداعيات هذا القرار ومناقشه وتوضيح أبعاده .

المصدر : الجزيرة مباشر
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