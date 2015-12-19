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"ليستر سيتي" يواصل تألقه ويحافظ على صدارته للبريميرليغ

19/12/2015

حافظ ليستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي السبت عقب فوزه على مضيفه إيفرتون 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "غوديسون بارك" ضمن مباريات الجولة 17 من البريميرليغ.

وحقق ليستر سيتي، الذي رشحه النقاد قبل بداية الموسم للهبوط إلى الدرجة الثانية، فوزه الحادي عشر على أرض إيفرتون القوي.

تقدم ليستر سيتي عن طريق  النجم الجزائري رياض محرز بهدفين متتالين في الدقيقتين (27 و65) وأضاف الياباني شينجي أوكازاكي الثالث  في الدقيقة (69)، فيما سجل لإيفرتون البلجيكيان روميلو لوكاكو  في الدقيقة (32) وكيفن ميرالاس (89).

وسجل محرز حتى الآن 13 هدفاً في الدوري و7 تمريرات حاسمة، فيما لم ينجح متصدر ترتيب هدافي الدوري جيمي فاردي (15 هدفاً) بالتسجيل لكنه ساهم بالحصول على ركلة الجزاء الثانية.

وبعدما كانت التوقعات تشير إلى أن ليستر سيرضخ لهيمنة الأندية الكبرى،  فقد تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 وفاز على تشيلسي 2-1، ثم أسقط إيفرتون العاشر الذي لم يخسر في آخر 6 مباريات.

وخاض فريق المدرب الإيطالي الخبير كلاوديو رانييري المباراة بغياب قلب دفاعه الألماني روبرت هوث الموقوف وداني درينكواتر لإصابة في فخذه.

وبهذه النتيجة يحتل ليستر صدارة البريميرليغ برصيد 38 نقطة فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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