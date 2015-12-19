فيلم "ذيب" الأردني ضمن الأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار

ملصق فيلم "ذيب" الأردني

اختير الفيلم الروائي الأردني الطويل (ذيب) لمخرجه الشاب ناجي أبو نوار مع تسعة أفلام عالمية ضمن اللائحة القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الجمعة.

ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار لهذه السنة ضمن حفل عالمي في 14 من يناير/كانون الثاني المقبل على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار أواخر فبراير في حفل عالمي يتم بثه تلفزيونيا على الهواء مباشرة إلى سائر أرجاء العالم.

وقد تم تصوير أحداث فيلم (ذيب) في "وادي رم"، وعدد من مناطق البادية الجنوبية، حيث اضطلع بالأدوار الرئيسية بالفيلم فتيان وشباب من البيئة المحلية وحقق حضورا لافتا لدى عرضه بالعديد من المهرجانات والملتقيات السينمائية الدولية.

وظفر الفيلم بجوائز رفيعة لأفضل مخرج وأفضل عمل، وجرى تسويقه بصالات العرض في أوربا وأمريكا وكثير من العواصم العربية، وفيه برع أبو نوار بإنجاز فيلم سينمائي أردني يدمج بين أساليب جمالية سائدة بالسينما العالمية، ومفردات من موروث بيئته المحلية.

ويحكي فيلم (ذيب) قصة الفتى البدوي ذيب، وشقيقه حسين اللذين يتركان مضارب قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى، حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على تعلمه مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة.