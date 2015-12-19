فيديو .. كارتر يعزي العبادي بعد مقتل 9 جنود عراقيين

نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قوله اليوم السبت إن تسعة جنود عراقيين بينهم ضابط بالجيش، قتلوا أمس بنيران التحالف الدولي عن طريق الخطأ، نافيا بذلك أنباء ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى عشرون.

وبيّن العبيدي أن هذا القصف كان قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، مضيفا في مؤتمر صحفي أن قوات التحالف الجوية كانت تغطي تقدم قوات برية للجيش قرب الفلوجة لأن المروحيات العسكرية العراقية لم تتمكن من التحليق لسوء الأحوال الجوية.

من جهته، قال الجيش الأميركي، في بيان له، إن غارة جوية شنتها الجمعة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق ربما أدت إلى قتل جنود عراقيين.

وأضاف البيان "سنجري تحقيقا شاملا لمعرفة الحقائق" وزاد "على حد علمنا لم تقع حوادث نيران صديقة سابقة في العراق كان التحالف طرفا فيها في إطار عملية التصميم الحازم".

وقدم وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، السبت، تعازيه لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لفقدان مقاتلين عراقيين بقصف لطيران التحالف الدولي بـ"الخطأ" جنوب مدينة الفلوجة.

وقدم كارتر، بحسب البيان، "تعازيه لفقدان المقاتلين العراقيين بالخطأ"، مبدياً "أسفه لحدوث ذلك بالرغم من أخذ أعلى درجات التحوط لتجنب مثل هذه الحوادث والالتزام العالي بأعلى درجات الحذر"، وأشار كارتر إلى "فتح تحقيق بالحادثة بمشاركة الجانب العراقي".