فيديو.. طعن 3 إسرائيليين قرب تل أبيب واعتقال المهاجم

أصيب ثلاثة إسرائيليين بجراح أحدهم في حالة خطيرة في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن الشاب الفلسطيني المنحدر من إحدى قرى نابلس، طعن زوجين إسرائيليين قرب حديقة عامة وامرأة أخرى في طريق هربه من موقع الهجوم.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشاب الذي أصيب بجروح في حديقة أحد المنازل القريبة، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة تحسبا لوجود مساعد لمنفذ العملية، وطالبت الإسرائيليين بالتزام منازلهم.

وهجوم اليوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده مدينة رعنانا منذ بداية الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد استشهد 121 فلسطينيا حتى الآن في المواجهات مع الاحتلال، نحو خمسهم من الأطفال، واعتقل ما يزيد على 2500 فلسطيني.

واندلعت الهبة بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.