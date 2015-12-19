فيديو: تهديدات بالقتل لقاضية أمريكية أقسمت على المصحف

تعرضت القاضية الأمريكية المسلمة كارولين وولكر دياللو لتواي، لردود فعل قاسية وصلت إلى حد التهديد بالقتل، إثر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقسم على القرآن الكريم قبل أن تتسلم وظيفتها في مدينة نيويورك.

وكانت وولكر قد تولت منصبها كقاضية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأُقيمت مراسم القسم الوظيفي لها في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقا لما ينص عليه القانون الأمريكي ، وقامت بأداء القسم بنصه المعتمد ولكن وضعت يدها على القرآن الكريم، فيما يقسم القضاة المسيحيون على الإنجيل، حسبما ذكر موقع "هافينغتون بوست" الأمريكي اليوم السبت.

وانتشر مقطع فيديو نشره أحد الحاضرين لأداء القسم للقاضية ويدها على المصحف، مصحوبا بسيل من الشتائم والتهديد بالقتل واتهامات للقاضية بالإرهاب ومحاولة تدمير أمريكا ، وفرض الإسلام على الأمريكيين ، فيما قام أمريكيون على الشبكات الاجتماعية بإعادة إنتاج الشريط بشكل ساخر من القاضية المسلمة.

وتأتي الضجة حول القاضية المسلمة وسط حالة من الجدل يعيشها المجتمع الأميركي إثر هجمات كاليفورنيا التي نفذها زوجان أمريكيان مسلمان وأودت بحياة 14 أمريكيا ، وتبعها دعوة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمنع المسلمين من دخول أمريكا وهي الدعوة التي أثارت جدلا وضجة واسعة في العالم بين رافض ومؤيد لها.