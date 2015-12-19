فيديو ..الإسبانية ميراي ملكة جمال العالم 2015

فازت ملكة جمال إسبانيا ميراي لالاغونا رويو اليوم السبت بلقب ملكة جمال العالم للعام الحالي 2015 في التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت بالصين، فيما اختيرت الإندونيسية وصيفة ثانية، بينما حلت الروسية في المركز الثاني.

وكانت ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا تأهلت إلى التصفيات النهائية لمسابقة "ملكة جمال العالم" واختيرت من بين الخمس الأوائل، من دون أن يحالفها الحظ لتتوج ملكة.

وانتشر على موقع "تويتر" وسم "missleb_valerie"، الذي استخدمه المغردون لدعم الملكة، لاسيما بعدما تصّدر اسم فاليري المرتبة الأولى في ترجيحين سابقين لاسم الفائز بلقب "ملكة جمال العالم" كان قد قام بهما موقع "غلوبال بيوتيز" الدولي الشهير المعني بأخبار الجمال.

وشاركت في المسابقة 117 مشاركة من مختلف بلدان العالم، بينهن مشاركتان عربيتان، هما إلى جانب فاليري، ملكة جمال تونس مروى هاني.

والملكة الجديدة البالغة من العمر 23 عاماً، والتي تعمل عارضة أزياء في برشلونة، خطفت اللقب من 20 متسابقة أتين من هذه الدولة للوصول إلى العالمية: روسيا، جامايكا، فرنسا، الفيليبين، جنوب أفريقيا، لبنان، أسبانيا، إندونيسياـ كازاخستان، غينياـ استراليا، هولندا، البرازيل، جنوب السودان، أيرلندا، بولندا، اسكتلندا، الصين، نيوزلندا وجورجيا".