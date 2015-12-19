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شاهد.. تحديات تواجه اللغة العربية في يومها العالمي

19/12/2015

نظم مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور حسن الشافعي جلسة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. حضر الحفل مجموعه من شيوخ الأزهر وأساتذة اللغة العربية.

تضمن الحفل كلمة للدكتور محمد حسن عبد العزيز أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم، والذي تحدث عن أهمية اللغة العربية الفصحي واختلافها عن اللغة العامية واللهجات واللكنات العربية، وتخوفه من أن تنقسم اللغة العربية لعده لغات مصرية وسودانية ومغربيه وهكذا، وأن هذا المخطط رائج بشكل واسع الآن.

وأكد عبد العزيز أن اللغة الفصحي كانت وما زالت اللغة الرسمية، وأن أحد أهم المخاطر التي تهدد اللغة انتشار المدارس الأجنبية ومظاهر العولمة والثقافة الأجنبية.

وانتقد دكتور محمد حماسة نائب رئيس مجمع اللغة العربية في كلمته ظاهرة إنشاء جامعات أجنبية للغات ودول مختلفة، مثل الجامعة الأمريكية والألمانية وغيرها داخل مصر، بل إنشاء أقسام داخل كليات الجامعات المصرية للدراسة بلغات غير العربية.

وكشف الدكتور محمد شفيع الدين أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم في كلمته أن مجمع اللغة العربية تقدم بعريضة لوزارة التربية والتعليم لتعزيز اللغة العربية للطلاب وتأسيسهم بها في المدارس الاجنبية، وأن المجمع لم يجد خطوات عملية للسعي في تنفذ العريضة، وكان رد وزير التعليم وقتها "حبيب الرافعي" أنه أعد نظاماً لتوحيد التعليم ما قبل الجامعي، وأنه سيتم دراسة وجود المدارس الأجنبية داخل مصر، لكن هذا الكلام لم يكن له مردود في الواقع، حسب قوله.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وليبيا خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عام 2012.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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