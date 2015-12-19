رونالدو يحقق حلم طفل لبناني فقد والديه بتفجيرات بيروت

رونالدو يستقبل الطفل حيدر

حقق نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم الطفل اللبناني حيدر مصطفى الذي فقد والديه في التفجير المزدوج الذي استهدف الشهر الماضي منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفر عن مقتل 44 شخصا، وذلك برؤية اللاعب البرتغالي الأصل يوم الجمعة، بحسب ما ذكر النادي الملكي.

وجاء في بيان ريال مدريد: "حيدر، الطفل البالغ من العمر ثلاثة أعوام والذي فقد والديه في نوفمبر/ تشرين الثاني خلال تفجيرات بيروت، حقق حلمه الجمعة عندما منح فرصة لقاء مثاله الأعلى كريستيانو رونالدو".

وشوهد رونالدو في صورة نشرت على موقع ريال مدريد وهو يعانق الطفل حيدر الذي استقبله ايضا رئيس ريال فلورنتينو بيريز في صالة الاجتماعات في "سانتياغو برنابيو" وقدم له قميص الفريق مع اسمه عليها فوق الرقم 7 الذي يرتديه رونالدو.

وتابع بيان ريال: "بعد الهجمات التي حصلت في العاصمة اللبنانية الشهر الماضي، حظيت صورة حيدر وهو يرتدي قميص ريال مدريد بعد نجاته من المجزرة، باهتمام عالمي ومنذ حينها بذل النادي قصارى جهده للتواصل معه وتحقيق حلمه بلقاء رونالدو".

وسيتابع حيدر مباراة الفريق القادمة ضد ضيفه رايو فايكانو غدا الأحد في الدوري المحلي.