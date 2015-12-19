داود أوغلو يعرض خطة حكومته الأسبوعية عبر فيسبوك

داود أوغلو رئيس الوزراء التركي (الأناضول)

خاطب رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أمس الجمعة، المواطنين الأتراك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لسرد خطة عمل حكومته، خلال الأسبوع الفائت.

وأوضح داود أوغلو، خلال خطابه الذي حمل اسم "وعدنا، والأن ننفذ"، أنّ وعود حزبه الانتخابية لن تبقى حبراً على ورق، مشيراً أنّ عدداً من تلك الوعود تمّ تنفيذها، فور تشكيل الحكومة الرابعة والستين التي يترأسها.

وحول الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية خلال الاسبوع الماضي، قال داود أوغلو "اتخذت مؤسسة الإسكان والائتمان الطلابي التابعة لرئاسة الوزراء، قراراً برفع قيمة المنح الدراسية لطلاب الجامعة من 330، إلى 400 ليرة تركية، وسيتم البدء بتنفيذ القرار، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، كما أنهت وزارة العلوم والتكنلوجيا، التحضيرات اللازمة لتفعيل قرار منح الشباب الراغبين بتأسيس أعمالهم الخاصة، قروضاً بقيمة 50 ألف ليرة دون فوائد".

وأكّد رئيس الوزراء التركي، أنه سيواصل إعلام المواطنين، بالقرارات التي تتخذها حكومته خلال السنوات الأربعة القادمة، معبراً في هذا السياق عن امتنانه من التواصل مع المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد قال داود أوغلو "سأكون على موعد معكم بعد شهر من الأن، لألتقي بكم وأعرض عليكم، ما أنجزناه خلال الفترة الماضي، وإنني ممتنّ من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن دون أيّة بروتوكولات رسمية".